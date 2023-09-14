Песков: Москва обеспокоена не спадающей напряженностью между Баку и Ереваном
В Кремле обеспокоены тем, что напряженность между Азербайджаном и Арменией не спадает, а на некоторых участках имеет тенденцию к росту. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Россия остается надежным гарантом безопасности. По словам официального представителя Кремля, контакты с Ереваном и Баку продолжаются.
Песков подчеркнул, что Москва призывает Армению и Азербайджан к сдержанности и к действиям «в духе подписанных трехсторонних документов» с учетом новых реалий, которые появились с тех пор.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН заявил, действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна и недостаточно «зубастая» линия поведения РФ в отношении Азербайджана и Турции привели к сокращению влияния России в Закавказье, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru