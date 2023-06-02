Песков: Москва не видит пока предпосылок для диалога с США по стратегической безопасности

«Хотя должны быть однозначно», - подчеркнул представитель Кремля.

Он также рассказал, что после выхода России из Договора о стратегических наступательных вооружениях, российско-американский диалог по этой теме продолжается. По словам Пескова, его ведут внешнеполитические ведомства двух стран по дипломатическим каналам.

Ранее Песков заявил об отсутствии предпосылок для диалога с Украиной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

