Песков: Москва не намерена вторгаться на территорию НАТО
Россия не имеет намерений вторгаться на территорию стран — членов Североатлантического альянса или наносить по ней удары, заявил телекомпании PBS официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Если они не вынудят нас поступить таким образом, мы не можем думать об этом. И не хотим думать об этом», — отметил пресс-секретарь президента России, имея в виду государства, входящие в НАТО.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.
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