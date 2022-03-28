Лавров: В НАТО начинают слышать российские озабоченности
Есть основания полагать, что в Североатлантическом альянсе начинают слышать озабоченности России по вопросам безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, с Запада «в этом случае будут влиять и на киевский режим».
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.
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