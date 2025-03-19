Песков: Москва довела до Вашингтона все нюансы, касающиеся возможного перемирия
Россия детально довела до США все нюансы, которые касаются реализации идеи американского лидера Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, речь идёт о нюансах, о которых упоминал российский лидер Владимир Путин.
«Они подлежат глубокой проработке на двустороннем уровне и вряд ли должны являться объектом публичных обсуждений», - заключил он.
Ранее в Кремле заявили, что в ходе телефонного разговора Путина и Трампа было указано, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта должны стать полное прекращение иностранной военной помощи Украине, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru