Трамп заявил, что Путин проявил твердость и силу во время переговоров
Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом проявил твердость и силу. Об этом заявил сам Трамп в интервью Washington Examiner.
«Путин проявил себя твердым и сильным, каким он и является. Это был очень хороший звонок», - рассказал американский лидер.
По словам Трампа, он хорошо знает Путина и полагает, что президент РФ «серьезно настроен» положить конец украинскому конфликту.
Накануне Путин и Трамп провели телефонный разговор, политики обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru