Трамп заявил, что Путин проявил твердость и силу во время переговоров

Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом проявил твердость и силу. Об этом заявил сам Трамп в интервью Washington Examiner.

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«Путин проявил себя твердым и сильным, каким он и является. Это был очень хороший звонок», - рассказал американский лидер.

По словам Трампа, он хорошо знает Путина и полагает, что президент РФ «серьезно настроен» положить конец украинскому конфликту.

Накануне Путин и Трамп провели телефонный разговор, политики обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СШАРоссияДональд ТрампВладимир Путин

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