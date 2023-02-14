Песков: Многие предприниматели активно участвуют в поддержке военных

Многие крупные предприниматели активно участвуют в разных программах поддержки Вооруженных сил России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков: Участие иностранных наемников не изменит ход спецоперации

По его словам, предприниматели жертвуют большие средства, помогают в восстановлении техники, а также в обеспечении военных, в их реабилитации и лечении.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли заявил, что Россия не начинала боевых действий на Украине, а наоборот, пытается их закончить. До этого Путин заявлял, что целью спецоперации является защита людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияСпецоперация
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