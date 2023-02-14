Песков: Многие предприниматели активно участвуют в поддержке военных

По его словам, предприниматели жертвуют большие средства, помогают в восстановлении техники, а также в обеспечении военных, в их реабилитации и лечении.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли заявил, что Россия не начинала боевых действий на Украине, а наоборот, пытается их закончить. До этого Путин заявлял, что целью спецоперации является защита людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях, сообщает НСН.

