Заслуженный учитель РФ поспорил с Бастрыкиным из-за ЕГЭ

В России ЕГЭ никто отменять не будет, а возвращение к советской системе приведет к росту коррупции, заявил заслуженные учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург в беседе с «Радио 1».

По его словам, сегодня благодаря ЕГЭ талантливые ребята из разных городов страны могут пройти в лучшие, не приезжая в столицу.

При этом Ямбург подчеркнул, что система за время своего существования уже претерпела изменения и будет улучшаться дальше.

«Смерти подобно»: Желание Бастрыкина отменить ЕГЭ объяснили боязнью перестановок

«Когда его вводили, я сам был против, потому что была эта угадайка, когда, например, на литературе нужно было угадать один правильный ответ из трёх. Но сегодня эта угадайка снята», - заметил Ямбург.

Накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ необходимо отменить и назвал это пыткой для молодежи.

В свою очередь, политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил заявление главы СК боязнью перестановок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр БастрыкинЕГЭ
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