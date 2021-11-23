Заслуженный учитель РФ поспорил с Бастрыкиным из-за ЕГЭ

В России ЕГЭ никто отменять не будет, а возвращение к советской системе приведет к росту коррупции, заявил заслуженные учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург в беседе с «Радио 1».

По его словам, сегодня благодаря ЕГЭ талантливые ребята из разных городов страны могут пройти в лучшие, не приезжая в столицу.

При этом Ямбург подчеркнул, что система за время своего существования уже претерпела изменения и будет улучшаться дальше.