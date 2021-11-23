Заслуженный учитель РФ поспорил с Бастрыкиным из-за ЕГЭ
В России ЕГЭ никто отменять не будет, а возвращение к советской системе приведет к росту коррупции, заявил заслуженные учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург в беседе с «Радио 1».
По его словам, сегодня благодаря ЕГЭ талантливые ребята из разных городов страны могут пройти в лучшие, не приезжая в столицу.
При этом Ямбург подчеркнул, что система за время своего существования уже претерпела изменения и будет улучшаться дальше.
«Когда его вводили, я сам был против, потому что была эта угадайка, когда, например, на литературе нужно было угадать один правильный ответ из трёх. Но сегодня эта угадайка снята», - заметил Ямбург.
Накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ необходимо отменить и назвал это пыткой для молодежи.
В свою очередь, политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил заявление главы СК боязнью перестановок.
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