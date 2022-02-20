Песков: «Любая искра» на линии соприкосновения приведет к непоправимым последствиям

Он также подчеркнул, что все заявления Запада о якобы намерениях России вторгнуться на территорию Украины только усугубляют ситуацию.

«Когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — подчеркнул Песков.

Ранее председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США и РФ оставили возможность для переговоров, однако предсказать их результаты пока что невозможно, так как стороны еще в самом начале борьбы за влияние на мировой арене.

«Идет такая откровенная и очень, я бы сказал, бесцеремонная игра с обеих сторон, когда нервы, мускулы – всё задействовано. Пока в этой борьбе нет результата, мы в самом разгаре, каждый задействует свои конкурентные преимущества. У нас это военная сила в Восточной Европе, а у них – грандиозная возможность сформировать мировое общественное мнение. Вот каждый врубил по полной программе, смотрим, кто кого переборет. Но шансов, что Украина договорится с Россией напрямую, на сегодняшний день нет», - объяснил расстановку сил политолог.

