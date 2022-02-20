Песков: «Любая искра» на линии соприкосновения приведет к непоправимым последствиям
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил стороны конфликта на Донбассе о непоправимых последствиях на фоне роста напряженности в регионе. Пресс-секретарь президента России сделал в эфире телеканала «Россия 1».
Он также подчеркнул, что все заявления Запада о якобы намерениях России вторгнуться на территорию Украины только усугубляют ситуацию.
«Когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — подчеркнул Песков.
Ранее председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США и РФ оставили возможность для переговоров, однако предсказать их результаты пока что невозможно, так как стороны еще в самом начале борьбы за влияние на мировой арене.
«Идет такая откровенная и очень, я бы сказал, бесцеремонная игра с обеих сторон, когда нервы, мускулы – всё задействовано. Пока в этой борьбе нет результата, мы в самом разгаре, каждый задействует свои конкурентные преимущества. У нас это военная сила в Восточной Европе, а у них – грандиозная возможность сформировать мировое общественное мнение. Вот каждый врубил по полной программе, смотрим, кто кого переборет. Но шансов, что Украина договорится с Россией напрямую, на сегодняшний день нет», - объяснил расстановку сил политолог.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,4 млн+171 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
12,4 млн+147 тыс. / сут.
- Песков: «Любая искра» на линии соприкосновения приведет к непоправимым последствиям
- Второй поезд из Донбасса привез беженцев в Воронеж
- Макрон ведет переговоры с Зеленским после общения с Путиным
- Лыжник Большунов стал знаменосцем сборной России на церемонии закрытия ОИ-2020
- Около семи тысяч беженцев из ЛНР и ДНР разместились в Ростовской области
- У королевы Елизаветы II диагностировали коронавирус
- «Не произносить слово «война». Россия призывает Запад к разуму
- Россия и Белоруссия продолжат совместные учения
- Джонсон заявил о реализации плана вторжения на Украину «в определенном смысле»
- Запад не будет вечно предлагать России «оливковую ветвь» - глава Евросовета Мишель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru