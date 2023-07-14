Песков: Кремль продолжит отстаивать права российских спортсменов
Несправедливым назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решение Международного олимпийского комитета не отправлять приглашение на Игры-2024 в Париже национальным олимпийским комитетам России и Белоруссии, передает ТАСС.
«Мы выступаем категорически против политизации спорта», — подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, в Кремле уверенны в том, что российские спортсмены должны вступать на Олимпиаде, поэтому продолжат отстаивать их права во всех международных организациях, включая МОК.
Ранее стало известно, что МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru