Песков: Кремль продолжит отстаивать права российских спортсменов

Несправедливым назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решение Международного олимпийского комитета не отправлять приглашение на Игры-2024 в Париже национальным олимпийским комитетам России и Белоруссии, передает ТАСС.

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«Мы выступаем категорически против политизации спорта», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, в Кремле уверенны в том, что российские спортсмены должны вступать на Олимпиаде, поэтому продолжат отстаивать их права во всех международных организациях, включая МОК.

Ранее стало известно, что МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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