Песков: Кремль продолжит отстаивать права российских спортсменов

«Мы выступаем категорически против политизации спорта», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, в Кремле уверенны в том, что российские спортсмены должны вступать на Олимпиаде, поэтому продолжат отстаивать их права во всех международных организациях, включая МОК.

Ранее стало известно, что МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

