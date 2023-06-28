Фонтанка: Похожий на Пригожина человек был в офисе главы ЧВК «Вагнер» 26 и 28 июня

Человек, похожий на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, находился в своем офисе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге 26 и 28 июня, пишет Фонтанка со ссылкой на два источника.

«О мятеже Пригожина знали все»: Генерал Суровикин находится на допросах

По данным издания, в среду, 28 июня, до обеда того же человека заметили в одном из зданий, которые связывают с именем Пригожина.

Данные с сервиса Flightradar свидетельствуют о том, что глава «Вагнеров» мог находиться в Петербурге и 26, и 28 июня, пишут СМИ.

По их информации, 27 июня воздушное судно Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, на котором может перемещаться Пригожин, вылетел из Минска в сторону столицы. Вечером он уже снова был в Санкт-Петербурге. Второй лайнер, который связывают с основателем ЧВК, Hawker Siddeley HS-125 с бортовым номером RA-02878, по данным Flightradar24, также прилетел из Минска в Петербург, а утром 28 июня покинул город. 26 июня он находился в северной столице, как и первый борт, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Санкт-ПетербургЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"

Горячие новости

Все новости

партнеры