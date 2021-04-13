Глава офиса Зеленского призвал разместить на Украине американские комплексы Patriot

США необходимо разместить свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на территории Украины. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью журналу Time.

«Украина держит оборону против России не только для себя, но и для Запада», — считает Ермак.

Руководитель офиса украинского лидера отметил, что ближайшие ракеты Patriot размещены в Польше, однако американские ЗРК должны быть и на Украине, сообщает «Свободная пресса».

Ермак уверен, что РФ угрожает безопасности ближайших к ней государств, отмечает Ura.ru.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Time заявил, что целью перемещения российских войск рядом с границей двух государств является запугивание Киева и Запада. При этом украинский лидер признает, что реальной эскалации обстановки может не последовать, отмечают Известия.

