Песков: Путину есть, что сказать Зеленскому по поводу войны

Президенту России есть, что сказать главе Украины в том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В том, что касается разрядки напряженности, предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть, что сказать», - сказал Песков, которого цитирует РИА Новости, отвечая на вопрос, есть ли президенту России, что сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому.