Песков: Путину есть, что сказать Зеленскому по поводу войны
Президенту России есть, что сказать главе Украины в том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В том, что касается разрядки напряженности, предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть, что сказать», - сказал Песков, которого цитирует РИА Новости, отвечая на вопрос, есть ли президенту России, что сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому.
По его словам, в Москве надеются, что «политическая мудрость возобладает в Киеве, дело не будет принимать серьезного оборота - и провокационные действия сойдут на «нет».
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель, что Зеленский запросил Москву о переговорах с президентом России, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины.
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