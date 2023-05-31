Песков: кормить русофобией граждан европейских стран долго не получиться
Руководству европейских стран недолго будет удаваться объяснять все экономические проблемы действиями России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия».
По его словам, когда денег в карманах европейцев становиться все меньше, кормить их одной русофобией уже не получиться.
Так Песков прокомментировал заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта о том, что Киев может совершать удары по российским регонам.
Ранее в Германии заявили о законности атак Украины по территории России украинским оружием, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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