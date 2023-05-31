Песков: кормить русофобией граждан европейских стран долго не получиться

По его словам, когда денег в карманах европейцев становиться все меньше, кормить их одной русофобией уже не получиться.

Так Песков прокомментировал заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта о том, что Киев может совершать удары по российским регонам.

Ранее в Германии заявили о законности атак Украины по территории России украинским оружием, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

