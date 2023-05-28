Захарова: Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги ФРГ

Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.

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По ее словам, Россия не является инициатором недружественных действий, при том, что Берлин распространяет «новую ложь» против Москвы. Также МИД Германии скрывает действия от публичного поля и ранее внешнеполитическое ведомство открыто отвергало высылку российских дипломатов.

Также, по словам Захаровой, счета российских изданий вновь заблокировали в ФРГ. Москва введет ответные меры на эти действия.

Ранее Захарова заявила, что верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дискредитировал свою должность постоянной воинственной риторикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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