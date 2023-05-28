Захарова: Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги ФРГ
Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.
По ее словам, Россия не является инициатором недружественных действий, при том, что Берлин распространяет «новую ложь» против Москвы. Также МИД Германии скрывает действия от публичного поля и ранее внешнеполитическое ведомство открыто отвергало высылку российских дипломатов.
Также, по словам Захаровой, счета российских изданий вновь заблокировали в ФРГ. Москва введет ответные меры на эти действия.
Ранее Захарова заявила, что верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дискредитировал свою должность постоянной воинственной риторикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru