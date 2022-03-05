СМИ: В Италии арестовали «яхты Мордашова и Тимченко»

Ранее российские миллиардеры попали в санкционный список Евросоюза, ограничения были введены из-за военной операции России на Украине.

По данным итальянской газеты, Мордашову принадлежит яхта Lady M, пришвартованная в городе Империя. Судно длиной 65 метров спустили на воду в 2013 году на американской верфи Palmer Johnson. При этом La Reppublica утверждает, что яхта Тимченко, сорокаметровая Lena, стояла в порту Сан-Ремо.

Как сообщает Министерство экономики и финансов Италии, ведомство уже заблокировало активы попавших под санкции российских бизнесменов на €140 млн.

