СМИ: В Италии арестовали «яхты Мордашова и Тимченко»
Власти Италии конфисковали яхты, принадлежащие главе «Северстали» Алексею Мордашову и бизнесмену Геннадию Тимченко. Об этом пишет La Reppublica.
Ранее российские миллиардеры попали в санкционный список Евросоюза, ограничения были введены из-за военной операции России на Украине.
По данным итальянской газеты, Мордашову принадлежит яхта Lady M, пришвартованная в городе Империя. Судно длиной 65 метров спустили на воду в 2013 году на американской верфи Palmer Johnson. При этом La Reppublica утверждает, что яхта Тимченко, сорокаметровая Lena, стояла в порту Сан-Ремо.
Как сообщает Министерство экономики и финансов Италии, ведомство уже заблокировало активы попавших под санкции российских бизнесменов на €140 млн.
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