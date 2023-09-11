Песков: Ким Чен Ын может встретиться с Путиным один на один

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию планируются и переговоры делегаций двух стран, сообщает РИА Новости.

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По его словам, не исключена также встреча северокорейского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным - один на один.

«И переговоры делегаций, и при необходимости встреча один на один», - указал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

В Центральном телеграфном агентстве КНДР заявили, что в ходе визита запланированы переговоры Ким Чен Ына с Путиным.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 75-летней годовщиной основания республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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