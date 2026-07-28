Песков заявил о необходимости уничтожения угрозы со стороны киевского режима
География террористической активности киевского режима расширяется. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, это «подчёркивает востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции».
«Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что атаки Украины на другие государства в прошлом квалифицировались бы как «казус белли» или повод к войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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