Песков: Киевский проект «гарантий безопасности» подтверждает необходимость СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованный офисом президента Украины Владимира Зеленского проект «гарантий безопасности», лишний раз акцентирует настоятельную необходимость специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
По его словам, в случае подписания данного документа реакция Москвы будет негативной. Он отметил, что для гарантий безопасности руководству Украины следует совершить действия, которые ликвидируют угрозы для России.
«Никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до вступления Украины в НАТО, то есть, ориентир на членство в НАТО остаётся. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны, даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции», - заключил представитель Кремля.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал проект украинских властей о «гарантиях безопасности» «прологом к третьей мировой войне», сообщает RT.
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