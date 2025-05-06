Песков: Киев настроен на продолжение боевых действий
6 мая 202513:52
Украинские власти настроены на продолжение боевых действий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, этот настрой Киева подтверждает очередная попытка ночного налёта беспилотников на мирные объекты в России.
«Слава богу, создана эффективная система... наши военные делают славную работу», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что украинская сторона не заявляла о готовности присоединиться к трёхдневному перемирию, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru