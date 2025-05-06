Песков: Киев настроен на продолжение боевых действий

Украинские власти настроены на продолжение боевых действий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле заявили, что о смене посредника по Украине речь не идёт

По его словам, этот настрой Киева подтверждает очередная попытка ночного налёта беспилотников на мирные объекты в России.

«Слава богу, создана эффективная система... наши военные делают славную работу», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что украинская сторона не заявляла о готовности присоединиться к трёхдневному перемирию, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПеремириеРоссияУкраинаДмитрий Песков

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