Песков: Киев имеет все возможности для прекращения страдания населения

Россия не наносит ударов по украинским социальным объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, Киев может вывести ситуацию в нормальное русло.

Песков: ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины

«Руководство Украины имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить все возможные страдания местного населения», — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что специальная военная операция выполняет свои задачи.

Ранее в Кремле спрогнозировали успешное завершение спецоперации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:КиевСпецоперацияУкраинаДмитрий Песков
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