Посол РФ в Канаде: Москва может завести дело после скандала с эсэсовцем

Москва после чествования нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте может завести уголовное дело и направить запрос на его экстрадицию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ в Оттаве Олега Степанова.

Трюдо заявил, что скандал с нацистом не повлияет на поддержку Украины

«Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции», – заявил дипломат.

Ранее в МИД РФ заявили, что Оттава продолжит помогать Киеву, несмотря на чествование в парламенте Канады нациста Ярослава Хунки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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