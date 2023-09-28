Посол РФ в Канаде: Москва может завести дело после скандала с эсэсовцем
28 сентября 202300:33
Москва после чествования нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте может завести уголовное дело и направить запрос на его экстрадицию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ в Оттаве Олега Степанова.
«Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции», – заявил дипломат.
Ранее в МИД РФ заявили, что Оттава продолжит помогать Киеву, несмотря на чествование в парламенте Канады нациста Ярослава Хунки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru