Трюдо заявил, что скандал с нацистом не повлияет на поддержку Украины
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что чествование украинского эсэсовца в парламенте страны не повлияет на помощь Киеву, пишет РИА Новости.
Глава правительства заявил, что Канада продолжит обеспечивать Украину военной, финансовой, дипломатической и гуманитарной помощью.
Трюдо сообщил, что Оттава активизирует усилия, направленные на «противодействие российской пропаганде». По его словам, Канада сделает для Украины «столько, сколько потребуется».
По случаю визита президента Украины Владимира Зеленского на заседание парламента Канады 22 сентября пригласили бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка». Все присутствовавшие приветствовали нациста стоя, напоминает «Радиоточка НСН».
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