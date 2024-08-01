Песков: Истребители F-16 не станут панацеей для Украины

Возможные поставки Киеву истребителей F-16 не станут «панацеей» для ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал, что российская сторона не видела официальных заявлений, подтверждающих поставку самолетов. В случае передачи F-16 истребители «будут сбиваться, уничтожаться», их число будет сокращаться, и техника не сможет значимо повлиять на события на фронте.

«Здесь нет "волшебной таблетки", здесь нет никакой панацеи. Этой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима, в этом они должны отдавать себе отчет», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Украина якобы получила первую партию истребителей F-16, переданных странами НАТО, речь идет о шести самолетах от Нидерландов.

