Песков: Испытание «Буревестника» не является ядерным

Испытание российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» не является ядерным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на высказывания лидера США Дональда Трампа. Ранее он заявил, что другие страны якобы проводят испытания ядерного оружия. По словам Пескова, Москве до сих пор не было известно о подобных действиях.

«Если каким-то образом имеется в виду испытание "Буревестника", то это не является ядерным испытанием никоим образом», - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что технологии, используемые при создании «Буревестника», имеют прикладное значение для российской экономики.

