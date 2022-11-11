Песков исключил возможность изменения статуса Херсонской области

Херсонская область является субъектом Российской Федерации, в этом статусе не может быть никаких изменений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос о положении региона и планах Москвы юридически прописывать статус правобережной части, представитель Кремля подчеркнул, что этот субъект РФ закреплен законодательно.

«Здесь нет и не может быть никаких изменений», — подчеркнул Песков.

Ранее в Минобороны объявили о выводе российских сил с правого берега Днепра в левобережную часть. Отмечалось, что решение об обороне на левом берегу было принято, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РегионыХерсонДмитрий Песков
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