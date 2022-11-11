Песков исключил возможность изменения статуса Херсонской области
Херсонская область является субъектом Российской Федерации, в этом статусе не может быть никаких изменений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о положении региона и планах Москвы юридически прописывать статус правобережной части, представитель Кремля подчеркнул, что этот субъект РФ закреплен законодательно.
«Здесь нет и не может быть никаких изменений», — подчеркнул Песков.
Ранее в Минобороны объявили о выводе российских сил с правого берега Днепра в левобережную часть. Отмечалось, что решение об обороне на левом берегу было принято, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность.
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