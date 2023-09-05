Песков: Имена иностранных гостей ВЭФ будут известны на днях

Имена иностранных гостей Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке, будут известны уже на днях, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Сообщим. Я сейчас не буду точно говорить, буквально на днях уже будет выкристаллизовываться», – заявил он.

Восточный экономический форум пройдет в столице Приморья 10–13 сентября. Как заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, уже десятки стран подтвердили участие в нем.

Мероприятие посетят политики, представители бизнеса и общественных организаций РФ и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВладивостокВосточный Экономический Форум

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