Путин: ВЭФ-2022 прошел на высоком уровне
Восточный экономический форум, состоявшийся во Владивостоке, прошел на высоком уровне. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.
«Он [форум] прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, стал традиционным, много важных вопросов было поднято, много заключено контрактов, сделок, полезных переговоров проведено», — цитирует главу государства РИА Новости.
Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке ВЭФ.
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