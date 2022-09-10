Путин: ВЭФ-2022 прошел на высоком уровне

Восточный экономический форум, состоявшийся во Владивостоке, прошел на высоком уровне. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

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«Он [форум] прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, стал традиционным, много важных вопросов было поднято, много заключено контрактов, сделок, полезных переговоров проведено», — цитирует главу государства РИА Новости.

Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке ВЭФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Восточный Экономический ФорумВладимир Путин
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