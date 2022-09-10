«Он [форум] прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, стал традиционным, много важных вопросов было поднято, много заключено контрактов, сделок, полезных переговоров проведено», — цитирует главу государства РИА Новости.

Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке ВЭФ.

