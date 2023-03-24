В правительстве заявили о переносе Восточного экономического форума
Дата проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) перенесена, сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Мероприятие пройдет с 10 по 13 сентября, уточнил представитель кабмина. Новые даты утвердили с учетом графика международных мероприятий, заявили в пресс-службе полпреда.
Форум состоится во Владивостоке. Его посетят политики, представители бизнеса и общественных организаций РФ и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Участники ВЭФ обсудят новые инвестиционные проекты, развитие логистических коридоров и туризма.
Ранее планировалось, что форум состоится 5-8 сентября. Затем в Росконгрессе сообщали о 12-15 сентября.
Отношения России и Китая не являются равноправными, заявил на пресс-конференции НСН глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- В правительстве заявили о переносе Восточного экономического форума
- Машков получил премию Минобороны в области культуры и искусства
- Пушилин: до полного освобождения Марьинки остался один участок
- Режиссер Калягин: лучшие деятели культуры остались в России
- СМИ: в Кремле обсуждают отставку губернатора Омской области
- Мюнхенскую «Баварию» возглавил Томас Тухель
- Концерты ДДТ в Петербурге и Москве отложили на неопределенный срок
- «Информационный терроризм»: в Крыму опровергли заявления Киева об «эвакуации» населения
- Исполком УЕФА обсудит исключение сборной Белоруссии из отбора на Евро-2024
- Посол РФ в Британии: Лондон не откажется от поставок снарядов с ураном Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru