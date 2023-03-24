В правительстве заявили о переносе Восточного экономического форума

Мероприятие пройдет с 10 по 13 сентября, уточнил представитель кабмина. Новые даты утвердили с учетом графика международных мероприятий, заявили в пресс-службе полпреда.

Форум состоится во Владивостоке. Его посетят политики, представители бизнеса и общественных организаций РФ и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Участники ВЭФ обсудят новые инвестиционные проекты, развитие логистических коридоров и туризма.

Ранее планировалось, что форум состоится 5-8 сентября. Затем в Росконгрессе сообщали о 12-15 сентября.

Отношения России и Китая не являются равноправными, заявил на пресс-конференции НСН глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

