Песков: Говорить о потеплении в отношениях между РФ и США преждевременно

Отвечая на соответствующий вопрос, заданных журналистами на фоне победы на выборах Дональда Трампа, он указал, что время конкретных шагов пока не пришло.

«Пока есть определённые заявления, но не настало время конкретных шагов», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

