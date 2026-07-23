Доставка контрафакта: Число отравлений БАДами увеличилось в четыре раза

Число отравлений БАДами увеличилось в четыре раза за последние пять лет из-за отсутствия контроля, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

«Начиная с ковида, наше общество стало в шесть раз больше БАДы употреблять. С одной стороны, это будто хорошо, потому что мы стали больше понимать про витамины и так далее. Но в связи с этим огромное количество контрафакта. В четыре раза увеличилось число жалоб на отравления. Чаще всего такие вещи покупаются на маркетплейсах, где они продаются без сертификации», - рассказал он.

Новый опасный тренд среди подростков набирает обороты. Как сообщают СМИ, молодежь активно скупает препараты, предназначенные для животных.

Проблема употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних остаётся одной из самых сложных для системы здравоохранения. По данным профилактических программ, в 2025 году в Московской области более 122 тысяч школьников и студентов прошли добровольные обследования на выявление употребления наркотических и психотропных веществ.

