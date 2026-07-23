Евросоюз включил в новый пакет санкций НПЗ в России и Белоруссии
Евросоюз включил нефтеперерабатывающие заводы в России и Белоруссии в 21-й пакет антироссийских санкций. Как пишет RT, об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Она напомнила, что новый набор рестрикций включает 218 позиций. Он станет крупнейшим за четыре года.
«Мы затронули более сотни банков и криптооператоров, более 40 судов «теневого флота» и несколько НПЗ в РФ и Белоруссии», — написала дипломат в соцсетях.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках нового пакета санкций в отношении России в список запрещенных транзакций добавят 32 российских банка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Бессараб рассказала, почему пенсионеры стали больше работать
- Отстаем от ЕС на 5 лет: Сколько россияне живут без болезней
- Россиянам рассказали, как заснуть «без таблеток»
- Песков: Говорить о новой динамике по урегулированию на Украине не приходится
- Родители объяснили, как учить этикету в школах
- Можно купить все: В России призвали ужесточить контроль за ветаптеками
- СМИ: Военный самолёт потерпел крушение в Подмосковье
- Уходят в серую зону: Врач Продеус назвал невыгодным аптечный бизнес в России
- Доставка контрафакта: Число отравлений БАДами увеличилось в четыре раза
- Евросоюз включил в новый пакет санкций НПЗ в России и Белоруссии