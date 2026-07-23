Евросоюз включил в новый пакет санкций НПЗ в России и Белоруссии

Она напомнила, что новый набор рестрикций включает 218 позиций. Он станет крупнейшим за четыре года.

«Мы затронули более сотни банков и криптооператоров, более 40 судов «теневого флота» и несколько НПЗ в РФ и Белоруссии», — написала дипломат в соцсетях.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках нового пакета санкций в отношении России в список запрещенных транзакций добавят 32 российских банка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

