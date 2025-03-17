Песков: Главной темой разговора Путина и Трампа станет Украина

Подготовка к новому телефонному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа идёт по темам повестки дня. Об этом заявил пресс-секретарь российскогог лидера Дмитрий Песков.

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В разговоре с корреспондентом программы «Москва, Кремль, Путин» он указал, что главным будет «вопрос украинского урегулирования».

«Будут готовиться президенту тезисы», — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа готовится 18 марта, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаТелефонный РазговорВладимир ПутинДональд Трамп

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