Песков: Главной темой разговора Путина и Трампа станет Украина
17 марта 202518:22
Подготовка к новому телефонному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа идёт по темам повестки дня. Об этом заявил пресс-секретарь российскогог лидера Дмитрий Песков.
В разговоре с корреспондентом программы «Москва, Кремль, Путин» он указал, что главным будет «вопрос украинского урегулирования».
«Будут готовиться президенту тезисы», — заключил представитель Кремля.
Ранее Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа готовится 18 марта, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru