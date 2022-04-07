Песков: главная задача спецоперации – не допустить третью мировую войну
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация России на Украине направлена на отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс, чтобы предотвратить войну между ядерными державами. Песков сделал такое заявление в эфире телеканала Sky News.
Во время интервью пресс-секретарь предложил представить ситуацию, если Украина, ставшая членом НАТО, захочет напасть на Россию, чтобы вернуть Крым, тогда другим государствам-членам альянса придется встать на сторону Украины, что повлечет за собой третью мировую войну.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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