Песков: Европейцы хотят просто украсть российские деньги

По его словам, речь идёт об активах более чем на 200 млрд долларов, заморозка которых является незаконной.

«Европейцы пытаются украсть и использовать их для поддержки военной машины киевского режима», - заключил представитель Кремля.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил «Радиоточке НСН», что использование замороженных активов России подорвет доверие инвесторов к европейской финансовой системе.