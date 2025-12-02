Песков: Европейцы хотят просто украсть российские деньги

Европейцы желают просто украсть замороженные российские активы. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ: Часть команды Трампа против схемы с российскими активами

По его словам, речь идёт об активах более чем на 200 млрд долларов, заморозка которых является незаконной.

«Европейцы пытаются украсть и использовать их для поддержки военной машины киевского режима», - заключил представитель Кремля.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил «Радиоточке НСН», что использование замороженных активов России подорвет доверие инвесторов к европейской финансовой системе.

