Песков: Европарламент девальвирует название присужденной Навальному премии Сахарова
Решение Европарламента о присуждении премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова блогеру Алексею Навальному, отбывающему наказание по делу «Ив Роше», девальвирует название награды. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее ЕП объявил о присуждении Навальному премии «За свободу мысли». Награда имени физика, одного из лидеров правозащитного движения в СССР, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году. Лауреат премии получает диплом и чек на 50 тысяч евро.
По слова Пескова, решение ЕП «девальвирует значение» слов «свобода мысли». Представитель Кремля подчеркнул, что Россия уважает Европарламент, но не может проявить уважение к подобным решениям, которые принимают «люди, которые конкретно в этом эпизоде и конкретно в истории с этим осужденным просто не располагают достоверной информацией».
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