Навальный получил премию Сахарова «За свободу мысли»
Европарламент присудил Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Об этом говорится в официальном Twitter Европейской народной партии.
Член Европарламента Андрюс Кубилюс отметил, что оппозиционер получил награду за свою «приверженность демократии и свободе российского народа».
Ранее Навальный вошёл в ТОП-100 самых влиятельных людей в мире, составленный американским журналом Time.
Алексея Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
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