Навальный получил премию Сахарова «За свободу мысли»

Европарламент присудил Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Об этом говорится в официальном Twitter Европейской народной партии.

Член Европарламента Андрюс Кубилюс отметил, что оппозиционер получил награду за свою «приверженность демократии и свободе российского народа».

Ранее Навальный вошёл в ТОП-100 самых влиятельных людей в мире, составленный американским журналом Time.

Алексея Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

