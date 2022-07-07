«Ситуация полураспада Британии»: Захарова отреагировала на возможную отставку Джонсона

На фоне возможной отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона можно говорить о ситуации полураспада королевства, и она вызывает тревогу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с NEWS.ru.

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По ее словам, либеральные режимы находятся в глубоком политическом, идеологическом и экономическом кризисе.

«Ситуация полураспада Британии вызывает тревогу. Неуправляемость, хаос, пике — основные характеристики, которые дают эксперты», — сказала Захарова и подчеркнула, что возможную отставку Джонсона должно прокомментировать посольство Британии, которое располагается в Москве.

Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ситуацию вокруг Джонсона закономерным итогом «британской наглости и бездарной политики», отмечает RT. Вместе с этим Медведев призвал ждать «новостей из Германии, Польши и Прибалтики».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Борис ДжонсонВеликобританияРоссия
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