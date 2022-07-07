«Ситуация полураспада Британии»: Захарова отреагировала на возможную отставку Джонсона

По ее словам, либеральные режимы находятся в глубоком политическом, идеологическом и экономическом кризисе.

«Ситуация полураспада Британии вызывает тревогу. Неуправляемость, хаос, пике — основные характеристики, которые дают эксперты», — сказала Захарова и подчеркнула, что возможную отставку Джонсона должно прокомментировать посольство Британии, которое располагается в Москве.

Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ситуацию вокруг Джонсона закономерным итогом «британской наглости и бездарной политики», отмечает RT. Вместе с этим Медведев призвал ждать «новостей из Германии, Польши и Прибалтики».

