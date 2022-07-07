СМИ: Джонсон объявит об отставке в ближайшие часы

На Даунинг-стрит готовят заявление об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, однако не все поддерживают эту идею. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на источники.

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Отмечается, что несколько человек из высшей команды премьер-министра говорят, что понимают, что игра окончена и для премьер-министра нет другого выхода. Как заявили телеканалу в офисе премьера, Джонсон сегодня выступит с обращением к нации.

Между тем как сообщил политический обозреватель Би-би-си Крис Мейсон в своих соцсетях, Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового главы правящей партии. По его мнению, выборы могут состояться в октябре.

Ранее в Британии менее чем за сутки ушли в отставку 36 сотрудников правительства, передает RT. При этом сам Борис Джонсон заявлял, что не собирается уходить в отставку, подчеркивает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Борис ДжонсонВеликобритания
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