Песков: Достижение целей СВО в приоритете для РФ

Достижение целей специальной военной операции, а не результаты выборов президента в США в приоритете для России, заявил изданию Life официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», — указал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков говорил, что при Трампе США поддерживали диалог с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Выборы Президента СШАСпецоперацияДмитрий Песков

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