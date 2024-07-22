Песков: Достижение целей СВО в приоритете для РФ
22 июля 202402:01
Достижение целей специальной военной операции, а не результаты выборов президента в США в приоритете для России, заявил изданию Life официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», — указал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Песков говорил, что при Трампе США поддерживали диалог с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru