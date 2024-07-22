Песков: Достижение целей СВО в приоритете для РФ

«В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», — указал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков говорил, что при Трампе США поддерживали диалог с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

