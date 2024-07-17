Песков: При Трампе США поддерживали диалог с Россией

Когда президентом США был Дональд Трамп, то особо ничего хорошего для России не делалось. Как сообщает РАИ Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, в это время против России вводились всё новые и новые ограничения, но при этом был диалог.

«При Трампе... тем не менее, был диалог. Это, наверное, можно отнести к положительному», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для Москвы предпочтительнее, чтобы главой Белого дома остался Джо Байден. Американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин в разговоре с «Радиоточкой НСН» указал, что слова российского лидера являются шуткой и троллингом.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп

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