Песков: При Трампе США поддерживали диалог с Россией

По его словам, в это время против России вводились всё новые и новые ограничения, но при этом был диалог.



«При Трампе... тем не менее, был диалог. Это, наверное, можно отнести к положительному», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для Москвы предпочтительнее, чтобы главой Белого дома остался Джо Байден. Американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин в разговоре с «Радиоточкой НСН» указал, что слова российского лидера являются шуткой и троллингом.