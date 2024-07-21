Байден после выхода из президентской гонки заявил, что поддерживает кандидатуру Харрис
Президент США Джо Байден поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис кандидатом на высший государственный пост.
Экс-президент США Дональд Трамп, комментируя выход Байдена из гонки, назвал его худшим президентом.
Трамп также сообщил телеканалу CNN, что победить Харрис на президентских выборах в США будет намного легче, чем Байдена.
Выход из гонки Байдена — первый случай за десятилетия, когда действующий президент США отказался от переизбрания, имея такую возможность. Последнее подобное решение — отказ Линдона Джонсона не баллотироваться на второй срок в 1968 году. При этом решение Байдена принято на несколько месяцев позже в ходе кампании, чем заявление Джонсона.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Харрис является несерьезным политиком и не сможет остановить Дональда Трампа, неудержимо летящего к победе на ноябрьских выборах президента США.
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