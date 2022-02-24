Песков допустил переговоры Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 февраля заявил, что переговоры Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможны, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности.

Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией

Песков также подтвердил телефонные разговоры Путина с президентами Белоруссии и Турции Александром Лукашенко и Реджепом Эрдоганом по вопросу ситуации на Украине.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней, российские военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться, никто не будет убивать солдат Украины.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковУкраинаРоссия
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