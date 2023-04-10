Песков допустил, что США действительно следили за Зеленским

По его словам, нельзя исключать, что Вашингтон следил, в том числе, и за президентом Украины Владимиром Зеленским.

«То, что Соединенные Штаты за разными главами государств, особенно европейских столиц, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало... Поэтому этого нельзя исключать», - заключил представитель Кремля.

Ранее телеканал CNN заявил, что в Сеть попали секретные документы Пентагона, которые подтверждают, что США вели слежку за Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

