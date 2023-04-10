Песков допустил, что США действительно следили за Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США давно следят за лидерами других государств, в первую очередь европейских, сообщает РИА Новости.
По его словам, нельзя исключать, что Вашингтон следил, в том числе, и за президентом Украины Владимиром Зеленским.
«То, что Соединенные Штаты за разными главами государств, особенно европейских столиц, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало... Поэтому этого нельзя исключать», - заключил представитель Кремля.
Ранее телеканал CNN заявил, что в Сеть попали секретные документы Пентагона, которые подтверждают, что США вели слежку за Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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