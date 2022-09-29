Песков: документы о вступлении в РФ новых территорий подпишут 30 сентября

По его словам, документы будут подписаны в Георгиевском зале большого Кремлевского Дворца в 15:00, на мероприятии будет присутствовать российский лидер Владимир Путин.

«Будет объемное выступление президента... Это не послание Федеральному Собранию, оно состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать», - добавил представитель Кремля.

Ранее в МИД РФ заявили,что народ Донбасса и юга Украины посредством референдумов реализовал своё законное право на самоопределение в полном соответствии с нормами и принципами международного права, сообщает RT.

