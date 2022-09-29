В США заявили о «сфабрикованных» результатах референдумов
Вашингтон назвал «полностью сфабрикованными» результаты референдумов по вопросу о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства США Неда Прайса.
По его словам, в связи с этим готовятся новые санкции в отношении Москвы. Как отметил дипломат, референдумы якобы «не отражают волеизъявление народа Украины».
Прайс отметил, что США «никогда не признают» результаты референдумов и продолжат считать эти регионы частью Украины.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не признает референдумы, проведенные на украинских территориях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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