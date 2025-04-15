Нарышкин назвал условия для мирного решения конфликта на Украине

Мирное решение на Украине подразумевает в том числе безъядерный статус страны и признание российских границ. Об этом заявил журналистам глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Условия мирного соглашения предусматривают... безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию и денацификацию... государства, отмену всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году», - подчеркнул директор СВР.

Нарышкин добавил, что урегулирование также касается признания и суверенитета нынешних территориальных границ РФ.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что Москва в рамках разрешения конфликта будет требовать нейтрального статуса Украины и отказа от ее вступления в НАТО, напоминают Известия.

