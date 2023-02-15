Песков: час, запланированный телеканалами на послание Путина - формальность

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заложенный телеканалами час эфира на послание Владимира Путина Федеральному собранию — формальность. Он рассказал ТАСС, что это не говорит об ожидаемой продолжительности выступления.

Песков: СМИ из недружественных стран на послание Путина не пустят

Ранее в сетках вещания телеканалов появилось информация, что оглашение послания главы государства состоится 21 февраля 12:00 до 13:00.

Член Совфеда Ольга Ковитиди рассказала НСН, каких поручений сенаторы ждут по итогам послания президента Совету Федерации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры