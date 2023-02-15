Песков: час, запланированный телеканалами на послание Путина - формальность
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заложенный телеканалами час эфира на послание Владимира Путина Федеральному собранию — формальность. Он рассказал ТАСС, что это не говорит об ожидаемой продолжительности выступления.
Ранее в сетках вещания телеканалов появилось информация, что оглашение послания главы государства состоится 21 февраля 12:00 до 13:00.
Член Совфеда Ольга Ковитиди рассказала НСН, каких поручений сенаторы ждут по итогам послания президента Совету Федерации.
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