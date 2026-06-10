После атаки ВСУ загорелось здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»

Украинский беспилотник самолетного типа целенаправленно атаковал здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Объект культурного наследия, один из главных символов города-героя подвергся удару минувшей ночью. Произошел пожар, ему присвоен четвертый ранг. На месте работают 83 специалиста и 22 единицы техники городской спасательной службы и МЧС.

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен… Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое — целенаправленно бить по музею», - написал Развожаев в мессенджере «Макс».

Губернатор напомнил, что при артобстреле в 1942 году здание было частично разрушено и загорелось, однако пожарные, солдаты и моряки смогли вынести из огня 86 фрагментов полотна Рубо. После войны была фактически заново создана его творческая копия.

«Мы все восстановим. Мы станем еще сильнее. А Панорама... так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», - добавил Развожаев.

Накануне в Севастополе и рядом с городом ликвидировали 31 украинский дрон, напоминает 360.ru.

