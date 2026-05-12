Песков: Боевые действия на Украине могут остановиться «в любой момент»

Боевые действия в Украине могут остановиться «в любой момент». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков высказался о возможности встречи Путина и Зеленского

По его словам, для этого украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует «взять на себя ответственность и принять необходимое решение».

«Какие решения нужно принять — в Киеве хорошо известно», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что багаж наработок по украинскому урегулированию позволяет говорить о том, что завершение конфликта близится, но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в настоящее время не приходится.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что только вывод войск ВСУ из Донбасса откроет путь к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

